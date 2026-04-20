Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani

Pierpaolo Sepe è stato nominato nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’amministrazione del teatro, che ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli sui termini dell’incarico. La notizia ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, alcuni dei quali hanno espresso entusiasmo mentre altri hanno manifestato preoccupazione per i cambiamenti futuri.

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