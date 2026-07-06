Napoli | il Ritorno del Corsiero accende il centenario del club

C’è un filo d’oro invisibile che unisce il destino di Napoli a quello della sua squadra di calcio. Un legame viscerale che oggi, in occasione del centenario del club, si materializza sul tessuto di una nuova, attesissima maglia. Ma non è solo una questione di marketing o di sponsor. C’è un dettaglio, un ritorno alle origini, che profuma di profezia e di riscatto: sul petto degli azzurri torna a splendere il Corsiero del Sole. Per tanti anni l’iconografia classica ci ha imposto il “ciuccio”. Simbolo simpatico, nato dall’ironia partenopea per la fatica dei primi anni, ma diventato col tempo lo specchio di una narrazione rassegnata: quella della schiena dritta sotto i colpi del destino e della lentezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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