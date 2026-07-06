Napoli eccolo il nuovo terzino | accettata la proposta azzurra

Un nuovo giocatore si prepara a vestire la maglia del Napoli. Si tratta di un terzino destro che ha accettato la proposta del club partenopeo. La trattativa si avvicina alla conclusione con una cifra di circa 15 milioni di euro. L’esterno ha già dato il suo consenso ufficiale, e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento.

Raoul Bellanova lascia l’Atalanta per il Napoli? L’esterno destro ha già dato il suo benestare al trasferimento e gli azzurri contano di chiudere a 15 milioni. Bellanova accetta Napoli: il gradimento totale del giocatore. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il laterale bergamasco ha espresso piena disponibilità verso la destinazione partenopea. Non si tratta di una trattativa complicata dal punto di vista della volontà del calciatore. Bellanova vuole restare in Serie A e approdare in una squadra con ambizioni di vertice. Il Napoli rappresenta esattamente questa opportunità. La scelta accelera notevolmente i tempi di una possibile trattativa. Il giocatore possiede caratteristiche che Allegri ritiene fondamentali per il nuovo progetto: velocità, forza fisica e una lunga esperienza nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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