Ciclabile alla Pila commercianti e residenti alla giunta | Nessuna proposta accettata rimuovete i cordoli

Da viterbotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni degli assessori durante il consiglio comunale, i commercianti e i residenti coinvolti nella questione della pista ciclabile alla Pila hanno inviato una nota alla giunta. Nella comunicazione, chiedono che vengano rimosse i cordoli installati lungo la tratta e precisano che nessuna proposta riguardante modifiche o accordi è stata accettata fino a ora. La questione, che coinvolge diverse parti della comunità, resta al centro di un confronto tra amministrazione e cittadini.

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Dopo le parole degli assessori Stefano Floris ed Emanuele Aronne in consiglio comunale, arriva la risposta dei commercianti. La vicenda è quella della pista ciclabile di via della Pila, la realizzazione dei cordoli gialli e la comparsa del divieto di sosta, che hanno acceso la polemica tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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