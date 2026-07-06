Napoli donna aggredita in strada | intervengono i militari di Strade Sicure Caos

Una donna è stata aggredita in strada nel centro di Napoli, nella zona di Porta Nolana. Un'unità dell’Esercito impegnata nell’operazione “Strade Sicure” è intervenuta subito, bloccando l’aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti. La scena si è svolta in pieno giorno, causando momenti di tensione tra i passanti.

Attimi di tensione nel cuore di Napoli, dove una donna è stata aggredita in pieno giorno nella zona di Porta Nolana. A evitare conseguenze più gravi è stato il rapido intervento di una pattuglia dell’ Esercito Italiano, impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, che ha bloccato l’aggressore e messo in sicurezza la vittima. I soldati erano impegnati in un servizio di pattuglia dinamica quando hanno notato quanto stava accadendo. Resisi conto della situazione di pericolo, sono intervenuti immediatamente, raggiungendo la donna e riuscendo a fermare l’uomo prima che l’aggressione potesse degenerare ulteriormente. L’aggressore immobilizzato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in evidente stato di agitazione e avrebbe tentato di opporre resistenza durante l’intervento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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