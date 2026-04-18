Donna aggredita a Pontecagnano | intervengono 118 e carabinieri

Questa mattina a Pontecagnano Faiano, una donna è stata vittima di un’aggressione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi e verificando la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulle circostanze dell’episodio né sulle condizioni della donna. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità.

Intervento congiunto di 118 e carabinieri questa mattina, a Pontecagnano Faiano per un’aggressione ai danni di una donna. I volontari Vopi sono stati attivati dalla centrale operativa per raggiungere via Alessandro Volta, dove l’equipaggio ha preso in carico una 46enne italiana, che sarebbe stata.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Parafulmine divelto a Pontecagnano, intervengono i Vigili del Fuoco: il videoQuesta mattina, in via Giacomo Budetti a Pontecagnano, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, a seguito della richiesta di un residente, per rimuovere... Carabinieri intervengono per una lite e vengono insultati e aggrediti da una donnaL’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”, una violenta lite...