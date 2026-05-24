Veicolo perde liquidi a Mercatello | intervengono i volontari di Strade Sicure

Nella tarda mattinata di oggi, un veicolo in via Trento a Mercatello, vicino al Mc Donald's, ha perso liquidi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i volontari di Strade Sicure.

Nella tarda mattinata di oggi, in via Trento a Mercatello, precisamente all'altezza del Mc Donald's, un veicolo ha perso liquidi lungo la carreggiata. Sul posto sono giunti i volontari di Strade Sicure, che hanno ripulito e messo in sicurezza l'area in questione. Inevitabili rallentamenti alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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