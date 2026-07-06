Napoli De Laurentiis | Allegri è un aziendalista | andremo d' accordo

Il presidente del Napoli ha dichiarato che le celebrazioni per i 100 anni della squadra dureranno un anno solare, come annunciato nelle settimane precedenti durante la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Questa decisione riguarda l’intera stagione e coinvolge eventi e iniziative dedicate alla storia del club. Non sono stati forniti dettagli sui programmi specifici, ma la durata è stata confermata dal presidente.

Napoli, 6 luglio 2026 - Aurelio De Laurentiis lo aveva preannunciato nelle scorse settimane, al momento della presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: le commemorazioni per i 100 anni del Napoli dureranno di fatto un anno solare. Uno dei primi tasselli è apposto nel pomeriggio, con il velo che viene sollevato dalle nuove maglie. L'occasione buona per il patron per parlare anche del Napoli di oggi, fresco di annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e alle prese con le prime questioni di mercato. Le dichiarazioni di De Laurentiis. Inevitabile per De Laurentiis partire proprio dal prossimo allenatore degli azzurri, che come da annuncio sarà presentato martedì 14 luglio al Teatro San Carlo: prima ancora per il patron elogia l'ex tecnico del Milan e il suo curriculum, con tanto di curioso aneddoto a sfondo ippico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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De Laurentiis in conferenza stampa Allegri aziendalista, non compriamo nessuno!

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