Il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra non acquisterà nuovi giocatori questa stagione. Ha anche affermato che l’allenatore, noto per aver vinto molto in Italia e aver raggiunto due finali di Champions League, rappresenta una scelta di continuità. Durante la conferenza stampa, ha espresso soddisfazione per il mantenimento della guida tecnica e ha commentato positivamente il rapporto con l’allenatore, definendolo un “aziendalista” con cui prevede un buon accordo.

De Laurentiis in conferenza stampa. Cosa si aspetta da quest’anno? “Sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore he ha vinto moltissimo in Italia ed è arrivato due volte in finale di Champions. Lo presenteremo il 14 alle 11.15. Poi lì ci sarà un dibattito con le vostre domande. Il Napoli ha 47 giocatori, almeno 25 vanno venduti o piazzati. “Sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno?” Secondo me con questi qua puoi fare grandi coese. Il signor Allegri è un aziendalista, andremo molto d’accordo”. Quanti calciatori dovrete tagliare? “Secondo me non dovremo comprare nessuno. Dovremo mandare via molti”. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Per me il Napoli non deve comprare nessuno. Allegri è un aziendalista, andremo molto d’accordo”

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