Nella presentazione della nuova maglia e dei festeggiamenti per il centenario della squadra, il presidente ha dichiarato che il tecnico è un aziendalista e che ci sarà collaborazione. Ha inoltre riferito che la società deve vendere 25 calciatori nel mercato estivo. L'evento si è svolto a bordo di una nave da crociera ormeggiata al porto di Napoli.

Nella cornice di una nave da crociera ormeggiata al porto di Napoli, in occasione della presentazione della nuova maglia e delle celebrazioni per il centenario della società, il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sulle questione d'attualità. In primis, la scelta di Allegri per succedere a Conte. "Sono contento e fiero di aver dato continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che ha raggiunto due finali di Champions - ha detto -. Il signor Allegri è anche un aziendalista, andremo molto d'accordo". Poi, il focus si è spostato sul mercato. "Il Napoli ha 47 calciatori e deve... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Laurentiis: "Allegri è un aziendalista, andremo d'accordo. Mercato? Dobbiamo vendere 25 calciatori..."

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