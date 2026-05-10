Napoli colpo di scena Zambo Anguissa | ancora fuori da titolari addio a fine stagione

A Napoli, il centrocampista camerunese non è stato inserito tra i titolari anche nella partita contro il Bologna. La decisione rafforza le voci di un possibile addio a fine stagione, considerando che già nelle settimane precedenti si era parlato di un suo allontanamento dalla squadra. La sua presenza in campo, quindi, sembra ormai ridotta a poche occasioni.

Il futuro di Zambo Anguissa con la SSC Napoli sembra ormai sempre più lontano dall’azzurro. Anche questa sera, nella delicata sfida contro il Bologna, il centrocampista camerunese non partirà dal primo minuto, un segnale che conferma le sensazioni delle ultime settimane. Le gerarchie sono cambiate e il suo addio al termine della stagione appare ormai uno scenario sempre più concreto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa avrebbe già maturato da tempo la decisione di lasciare Napoli per iniziare una nuova avventura. Dopo anni vissuti da protagonista assoluto, il calciatore sente probabilmente il bisogno di cambiare ambiente e misurarsi con nuove sfide.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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