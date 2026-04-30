Il Milan sta considerando l'acquisto del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa, noto per le sue prestazioni in questa stagione. La società rossonera sta valutando questa possibilità come parte di un progetto di rafforzamento della squadra. La trattativa riguarderebbe il trasferimento del giocatore, attualmente sotto contratto con il Napoli. Sul fronte delle negoziazioni, non ci sono ancora dettagli definitivi o accordi raggiunti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’AC Milan sta seriamente valutando un trasferimento per Andre-Frank Zambo Anguissa, alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Napoli ha catturato l’attenzione dei dirigenti rossoneri, che cercano un profilo in grado di aggiungere fisicità e esperienza nella loro mediana. Recenti rapporti suggeriscono che la Juventus stia monitorando la situazione del giocatore, il quale è considerato sempre più come un potenziale partente al termine dell’attuale campionato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan valuta l’acquisto del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa per rinforzare la squadra.

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Negli ambienti Milan si è parlato anche di Zambo Anguissa. Non esiste ancora nessuna trattativa, ma con grandissime probabilità lascerà il Napoli. Estero Possibilissimo, ma chissà che per il Milan non possa diventare un'idea concreta @PBPcalcio su YouT x.com