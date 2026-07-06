Il Napoli sta valutando un esterno destro per completare la rosa, con l’obiettivo di adattarsi alle richieste del nuovo allenatore. La società ha escluso l’interesse per un giocatore dell’Atalanta, concentrandosi su altri profili. La scelta mira a rinforzare le fasce e il centrocampo, senza confermare trattative aperte. La ricerca si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato in corso.

FASCE E CENTROCAMPO. La SSC Napoli è alla ricerca di un esterno destro per completare lo scacchiere tattico del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dopo aver abbandonato la pista che portava ad Anan Khalaili. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe puntato con decisione Raoul Bellanova, esterno messo sul mercato dall’ Atalanta con una valutazione stimata intorno ai 15 milioni di euro, incassando già il gradimento totale del giocatore. Sul fronte delle uscite, le analisi de Il Mattino indicano che David Neres, reduce da un infortunio alla caviglia, sarà valutato in ritiro ma resta in lista di sbarco insieme a Noa Lang e Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, Bellanova nel mirino di Allegri per la fascia destra: la valutazione dell’Atalanta

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