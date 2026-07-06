Il Napoli valuta nuovamente la fascia destra dopo che l’opzione Khalaili sembra ormai sfumata. In questo contesto, si fa avanti l’ipotesi di un trasferimento di Bellanova, attualmente in forza all’Atalanta. La società partenopea sta considerando questa possibilità come rinforzo per la posizione, mentre l’allenatore sta cercando un sostituto. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Napoli, il casting riparte sulla corsia destra: con Khalaili quasi del tutto sfumato, spunta l’idea Bellanova in uscita dall’Atalanta. Il Napoli torna a muoversi per rinforzare la fascia destra. Dopo il rallentamento della pista Anan Khalaili, il club azzurro ha riaperto il casting per individuare un esterno capace di alternarsi a Giovanni Di Lorenzo nella difesa a quattro o di agire da quinto in caso di passaggio alla linea a tre. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi finiti sul taccuino di Giovanni Manna è quello di Raoul Bellanova, esterno classe 2000 di proprietà dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Bellanova è la nuova idea per la fascia destra del Napoli: Allegri cerca un rinforzo

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Gazzetta dello Sport: “Napoli, Bellanova torna in corsa: il casting per la fascia destra entra nel vivo”Il Napoli sta valutando diversi giocatori per rinforzare la fascia destra, dopo il fallimento dell'acquisto di Khalaili.

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Temi più discussi: Atalanta, Gaetano sempre più vicino: l'obiettivo è chiudere prima del raduno. Bellanova nel mirino di sei club; Villa Rizzardi, la dimora con giardino pazzesco scelta da Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova per il loro matrimonio; Napoli, idea Bellanova per la fascia: le ultime; Un terzino se esce anche Bellanova, per un mercato in cui non contano solo i soldi ma le idee.

Il Napoli valuta Raoul Bellanova Sfumato Khalaili, spunta un nuovo nome per il ruolo di terzino destro: come riporta La Gazzetta dello Sport, nella lista di Manna ci è finito il classe 2000 dell'Atalanta Gli orobici lo valutano circa 15 milioni: da parte del x.com

Bellanova è la nuova idea per la fascia destra del Napoli: Allegri cerca un rinforzoNapoli, il casting riparte sulla corsia destra: con Khalaili quasi del tutto sfumato, spunta l'idea Bellanova in uscita dall'Atalanta ... calcionews24.com

Bellanova verso l’addio all’Atalanta: Napoli e Inter valutano il terzinoRaoul Bellanova è tra i possibili partenti dell'Atalanta. Napoli e Inter valutano il terzino stimato tra 15 e 20 milioni di euro. calcioatalanta.it