Nainggolan il punto sul Mondiale e Balogun | Questo non è più calcio

Balogun ha segnato tre gol in tre partite, superando le aspettative e diventando rapidamente un punto di riferimento per i tifosi.

Balogun sta rendendo oltre le aspettative che si erano create. Il calciatore statunitense ha segnato tre reti nelle tre partite disputate, dimostrando un grande fiuto del gol e diventando subito l’idolo dei tifosi. Nonostante questo avvio positivo, Balogun si è reso protagonista di un’entrata irruenta ai danni di Muharemovic nella partita contro la Bosnia al 64?, fallo che gli è costato il cartellino rosso diretto. Gli Stati Uniti, nonostante l’inferiorità numerica, si sono qualificati per gli ottavi di finale, dove sfideranno il Belgio di Kevin De Bruyne. Sebbene il giocatore del Monaco sia stato espulso, sarà comunque a disposizione di Mauricio Pochettino, CT degli USA, per la partita contro i Diavoli Rossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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