Marco Tardelli ha commentato la decisione di reintegrare il centravanti statunitense, sospeso per una precedente squalifica, permettendogli di partecipare agli ottavi contro il Belgio. Durante la trasmissione “Notti mondiali” su Rai 1, ha definito la situazione una “vergogna” e ha affermato che il calcio attuale non è più quello che conoscevamo, attribuendo la responsabilità a chi ha permesso questa situazione.

Marco Tardelli è uno dei primi, nel corso della trasmissione “ Notti mondiali ” su Rai 1, ad aver preso posizione contro la sospensione della squalifica del centravanti statunitense Folarin Balogun, reintegrato per la gara degli ottavi di finale contro il Belgio. Le sue parole: “In questo torneo si può fare di tutto perché basta ricevere degli ordini “. Immediata la replica della conduttrice Paola Ferrari: “Quello che dici è una cosa importante e te ne prendi la responsabilità. Non so chi possa dare ordini a Infantino”. Controreplica dell’ex giocatore di Juventus, Inter, Como e Nazionale, copyright dell’urlo più bello della storia del calcio: “Non ho fatto nomi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Balogun, Tardelli: “Una vergogna. Questo non è più il calcio che conoscevamo, è colpa nostra che lo abbiamo permesso”

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