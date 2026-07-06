Nainggolan critica la decisione di sospendere la squalifica di Balogun, che potrà giocare contro i Diavoli Rossi. L’ex centrocampista della nazionale belga ha commentato duramente, dichiarando che il caso dimostra che questo non è più calcio. La sospensione permette all’attaccante di scendere in campo, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

ROMA. Radja Nainggolan non ci sta. L’ex centrocampista della nazionale belga ha preso molto male la notizia della sospensione della squalifica di Balogun, che potrà così scendere in campo contro i Diavoli Rossi. “Così il calcio non è più calcio. A Cristiano hanno tolto due giornate di squalifica per fargli giocare il Mondiale dalla prima partita. A Balogun ora la sospendono. E l’hydration break non ha senso. È la prova che il pallone ormai è solo una questione di soldi”. Pensa che per la nazionale belga questo caso possa essere una difficoltà in più? “I ragazzi della nostra nazionale non devono distrarsi con la vicenda Balogun. Noi fuori dal campo possiamo lamentarci, sia i tifosi sia la federazione, ma loro devono pensare alla partita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Nainggolan: “Il caso Balogun dimostra che questo non è più calcio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso Balogun lo dimostra: il VAR col rallentatore distorce tutto, una collisione accidentale sembra un attacco premeditatoDurante una partita di calcio, il VAR ha mostrato una collisione tra due giocatori, portando all’espulsione di uno dei due.

Leggi anche: Klopp: "Trump e Infantino hanno parlato di Balogun? Gente che non dovrebbe avere a che fare con il calcio"

Si parla di: Nainggolan: Caso Balogun, questo non è più calcio.

Caso Balogun, la Fifa sospende la squalifica del bomber degli Usa: il Belgio insorgeL’attaccante era stato espulso contro la Bosnia e avrebbe dovuto saltare l’ottavo di finale. La squalifica è stata sospesa: Trump ringrazia, Bruxelles protesta e parla di fair play violato ... lanuovasardegna.it

Al Mondiale scoppia il caso Balogun, la Fifa grazia il giocatore americano: Lo ha chiesto TrumpSi è visto annullare il cartellino rosso e quindi potrà giocare il match contro il Belgio. Secondo il New York Times è intervenuto il tycoon ... today.it