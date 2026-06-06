La prescrizione delle tasse e delle cartelle esattoriali rappresenta il confine invalicabile tra il potere impositivo dello Stato e la libertà del cittadino. Superato il giro di boa del 2025, il sistema della riscossione in Italia è entrato in una nuova era. Non si parla più solo di tempi teorici, ma di un meccanismo di pulizia automatica dei debiti che sta già producendo i primi effetti sui cassetti fiscali degli italiani. Cerchiamo, quindi, di capire quali siano i termini attuali, le sentenze più recenti della Cassazione e come gestire i debiti che non sono stati riscossi. Prescrizione tasse e cartelle e decadenza: la differenza. Prima di analizzare i tempi, è fondamentale ricordare che il diritto tributario si muove su due binari cronologici distinti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Prescrizione tasse e cartelle, quando non si pagano più i debiti fiscali dopo 5 o 10 anni

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