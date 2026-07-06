Una donna è stata multata con 82,97 euro per aver lasciato un sacco di vestiti destinati alla beneficenza accanto a un cassonetto pieno. L'episodio si è verificato a Varese e ha suscitato discussioni sui social network. La donna ha spiegato di aver agito in buona fede, ritenendo che il sacco fosse ancora utile. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione della raccolta degli indumenti usati e sulla regolarità degli svuotamenti.

Varese - Un sacchetto di vestiti destinati alla beneficenza lasciato accanto a un cassonetto pieno è costato a una donna una multa da 82,97 euro. L'episodio, avvenuto a Varese, ha acceso la polemica sui social e riaperto il dibattito sulla gestione della raccolta degli indumenti usati, tra il rispetto delle regole e la carenza degli svuotamenti. La vicenda si è verificata in via Quarnero, nel quartiere di Belforte, dove una residente, Priscilla, si è vista recapitare dalla Polizia locale un verbale per violazione del regolamento comunale sul decoro urbano. La sanzione. La contestazione riguarda l'abbandono di un sacchetto contenente vestiti usati accanto a l contenitore dedicato alla raccolta, anziché all'interno dello stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multata per aver lasciato un sacco con vestiti per i poveri accanto al cassonetto: “Era pieno, ho agito in buona fede”

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