Durante le riprese, un medico aveva ipotizzato un aneurisma cerebrale a Penelope Cruz, ma successivamente si è scoperto che si trattava di un falso allarme. La attrice ha raccontato di aver pianto durante il trucco, temendo di essere in pericolo di vita. Ha anche riferito di aver convissuto con ansia e pressione a causa della diagnosi iniziale. La diagnosi errata è stata successivamente smentita, confermando che non c’era alcun aneurisma.

“Mentre ero sul set un medico mi aveva ipotizzato un aneurisma cerebrale ma era un falso allarme”. Penélope Cruz, reduce dai sedici minuti di applausi a scena aperta al Festival di Cannes per La Bola Negra (The Black Ball), in cui recita in un cameo di una decina di minuti, rivela che mentre era sul set del film diretto da Javier Ambrossi e Javier Calvo – considerati due giovani registi tra più interessanti del panorama spagnolo – ha ricevuto una diagnosi che l’ha terrorizzata e le ha fatto temere il peggio. PENÉLOPE CRUZ: LA DIAGNOSI DI ANEURISMA E LE LACRIME SUL SET. The Black Ball è il primo film del duo Los Javis in concorso a Cannes e racconta le storie intrecciate di tre uomini omosessuali in tre epoche diverse tra sessualità e desiderio ed è ispirato ad una delle ultime opere incompiute di Federico García Lorca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho cominciato a piangere mentre ero al trucco. Forse stavo morendo, e c’era la vita accanto a me. Ho convissuto con asia e pressione”: Penelope Cruz racconta la diagnosi di aneurisma ricevuta sul set

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