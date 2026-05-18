A Busto Arsizio, un contenitore per la raccolta di abiti usati si è riempito, portando una donna a lasciare alcuni vestiti accanto al cassonetto. La donna ha riempito un sacco di vestiti e li ha posizionati vicino al contenitore perché non trovava spazio all’interno. Le autorità hanno constatato la situazione e le hanno contestato una multa di mille euro per comportamento considerato illecito in materia di gestione dei rifiuti. La vicenda si è conclusa con l’applicazione della sanzione.

Busto Arsizio (Varese) – Ha lasciato un sacco di vestiti usati accanto al contenitore per la raccolta dei tessuti perché la campana era piena. Quel gesto, compiuto secondo lei in totale buona fed e, le è però costato una sanzione da oltre mille euro e il fermo dell’auto per un mese. È la vicenda che ha coinvolto una cittadina di Busto Arsizio, sanzionata per abbandono di rifiut i dopo aver depositato una borsa di indumenti vicino al cassonetto di viale Sardegna. La donna si è vista recapitare una multa da 1.006 euro – mille euro di sanzione più sei euro di spese di notifica – destinata poi a salire fino a oltre 1.300 euro. La bustocca si era recata al punto di raccolta p er disfarsi di alcuni vestiti, ma una volta arrivata sul posto avrebbe trovato il contenitore pieno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto: il contenitore degli abiti usati è pieno, lei lascia i vestiti accanto. Multa da mille euro

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