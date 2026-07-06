Nicolò Bulega ha vinto la Race of Champions al centenario Ducati, battendo Marquez e Bagnaia con la stessa moto. L'emiliano, con 25 vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, ha conquistato il traguardo nell’autodromo di Misano Adriatico. La gara ha visto Bulega superare gli avversari in un evento speciale dedicato alla celebrazione della casa motociclistica.

Nicolò Bulega è inarrestabile. Forte di venticinque vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, il venticinquenne emiliano si è fregiato della vittoria anche nella Race of Champions disputata nell’autodromo di Misano Adriatico per festeggiare il centenario della Ducati. In una competizione tenutasi a parità di moto, ha letteralmente dominato la scena, rubandola a Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Si è difatti corso con le Panigale V4-S. Bulega ha realizzato la pole position e ha tramutato la gara domenicale in un monologo vincente, come tanti se ne sono “uditi” nel Mondiale Superbike da inizio anno. Sul podio anche Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri, mentre tutti i protagonisti della MotoGP hanno dovuto accontentarsi di posizioni di rincalzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Nicolò Bulega batte Marquez e Bagnaia a parità di moto! Trionfo nella la Race of Champions del centenario Ducati

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