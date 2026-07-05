Nicolò Bulega ha vinto la Race of Champions durante la World Ducati Week 2026 al Misano World Circuit. La competizione ha coinvolto piloti di MotoGP, tra cui Bagnaia, Marquez e altri, che sono stati messi sotto pressione da Bulega. La gara è stata molto seguita e ha visto il pilota italiano prevalere sugli avversari in un contesto di festa e spettacolo. La vittoria di Bulega ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori presenti all’evento.

Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella Lenovo Race of Champions disputata al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', uno degli eventi più attesi della World Ducati Week 2026. La tradizionale gara tra ducatisti ha riunito piloti della MotoGP, della WorldSBK, WSSP e di altri campionati nazionali, tutti in sella alle Ducati Panigale V4 Tricolore per celebrare il centenario della Casa di Borgo Panigale., Bulega ha confermato il pronostico e il suo stato di forma dominando la gara (dieci giri) e imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute. Nicolò ha gestito il vantaggio accumulato nei confronti degli inseguitori, tagliando il traguardo in prima posizione e conquistando la vittoria davanti a migliaia di appassionati presenti sulle tribune di Misano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bulega "bastona" Bagnaia, Marquez e i piloti MotoGP: è sua la Race of Champions alla festa Ducati

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