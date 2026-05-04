MotoGP GP Francia 2026 | programma orari tv streaming Calendario 8-10 maggio a Le Mans

Dal 8 al 10 maggio si terrà a Le Mans il Gran Premio di Francia di MotoGP, segnando il ritorno della competizione nel fine settimana. La gara si svolgerà su uno dei tracciati storici del campionato, dove piloti e team si preparano a sfidarsi in una serie di turni. Le prove, qualifiche e la corsa finale saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, rispettando il calendario ufficiale della manifestazione.

Nel week end dell’8-10 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Le Mans, per il GP di Francia. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e in terra transalpina piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista old style, dove i punti di sorpasso non sono molti, e la velocità di percorrenza in curva è determinante. In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Austin, in Texas, una situazione di classifica imprevista. L’Aprilia si trova a dominare la scena: Marco Bezzecchi guida le fila della graduatoria, davanti al compagno di squadra, Jorge Martin. Grande lavoro a Noale sulla messa a punto di una moto che ha permesso al romagnolo e all’iberico di ottenere fin qui risultati eccezionali.🔗 Leggi su Oasport.it

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