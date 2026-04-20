Nel fine settimana dal 24 al 26 aprile, il campionato del mondo di MotoGP tornerà in pista a Jerez de la Frontera, in Spagna, per disputare il Gran Premio di Spagna. La gara si svolgerà sul circuito andaluso, con orari e programmi che verranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming. La competizione vedrà coinvolti i piloti delle diverse classi e i team iscritti al campionato.

Nel week end del 24-26 aprile il Motomondiale tornerà in scena a Jerez de la Frontera, per il GP dei Spagna. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e in Andalusia piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista old style, dove i punti di sorpasso non sono molti, e la velocità di percorrenza in curva è determinante. In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Austin, in Texas, una situazione di classifica imprevista. L’Aprilia si trova a dominare la scena: Marco Bezzecchi guida le fila della graduatoria, davanti al compagno di squadra, Jorge Martin. Grande lavoro a Noale sulla messa a punto di una moto che ha permesso al romagnolo e all’iberico di ottenere fin qui risultati eccezionali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez

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