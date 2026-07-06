Per il campionato 2027, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio saranno i piloti del team Red Bull KTM Factory. Le decisioni sulla composizione della squadra sono state definite in vista della prossima stagione, segnando un aggiornamento importante per la line-up del team.

Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio saranno i piloti del team Red Bull KTM Factory a partire dal Mondiale di MotoGP 2027. Tutte le tessere del puzzle della classe regina, quindi, un passo alla volta, si stanno collocando. Siamo pronti per vivere un campionato che si dividerà tra la rivoluzione tecnica in pista e quella dei piloti dato che, tranne pochissime eccezioni, tutto lo schieramento sarà ribaltato. Marc Marquez è appena stato confermato in Ducati Factory, Marco Bezzecchi rimarrà in Aprilia, mentre tutti gli altri, o quasi, cambieranno casacca. Si è già detto e scritto del passaggio di Pecco Bagnaia in Aprilia, dell’approdo di Pedro Acosta al fianco del Cabroncito, per cui quali saranno le prossime novità in arrivo? Rimangono ancora 10 posti da definire in vista del prossimo campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, con Alex Marquez e Di Giannantonio in KTM quali saranno le ultime novità per la line-up 2027?

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Quando ho visto Alex seduto sulla sabbia dopo l'incidente con la mano destra scoperta, ho pensato che si fosse tolto il guanto dopo, ma in realtà era venuto via nel momento dell'incidente. Orribile, davvero orribile. Fortunatamente, Gresini ha scritto che se l'è c reddit