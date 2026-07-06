Tir contro una moto sulla Romea | morto il motociclista Indagini in corso
Un tir ha investito una moto sulla strada statale Romea questa mattina, causando la morte del motociclista. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun'altra persona coinvolta è stata segnalata. La strada rimane sotto sequestro mentre si attende l’esito delle verifiche. La vittima è stata trasportata in ospedale senza vita.
CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, dove un tir si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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