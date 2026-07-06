Un tir ha investito una moto sulla strada statale Romea questa mattina, causando la morte del motociclista. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun'altra persona coinvolta è stata segnalata. La strada rimane sotto sequestro mentre si attende l’esito delle verifiche. La vittima è stata trasportata in ospedale senza vita.

CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, dove un tir si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tir contro una moto sulla Romea: morto il motociclista. Indagini in corso

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