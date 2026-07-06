Un tir ha investito una moto sulla strada Romea, causando la morte del motociclista e il ferimento della donna che viaggiava con lui. L’incidente è avvenuto questa mattina nella frazione di Lova, nel Comune di Campagna Lupia. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e le operazioni di rilievo, causando lunghe code nel traffico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, dove un tir si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il motociclista ha perso la vita in seguito al violento impatto, ferita la donna che viaggiava con lui. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'auto. I soccorsi La passeggera ha riportato gravi lesioni ed è ora ricoverata in ospedale. Sul posto i soccorsi e la polizia locale di Dolo. Per il tratto sono stati allertati i tecnici dell'Anas, il Suem, i vigili del fuoco. Traffico in tilt È stata chiusa in parte la statale, la rotonda di Malcontenta in direzione Ravenna, e il traffico verso Venezia è reso difficoltoso così come verso Chioggia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tir contro una moto sulla Romea: morto il motociclista, ferita la donna che viaggiava con lui. Strada chiusa e lunghe code

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