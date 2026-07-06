Un motociclista di 62 anni è morto e la moglie è rimasta ferita in uno scontro avvenuto questa mattina sulla strada statale Romea, nella frazione di Lova, nel comune di Campagna Lupia. Secondo le prime ricostruzioni, un furgoncino si è scontrato con la moto coinvolta nell’incidente. La vittima, che viaggiava con la moglie, è deceduta sul luogo dell’incidente. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite di media gravità. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, dove un furgoncino si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il motociclista Maurizio Scomparin, 62enne residente a Gorgo al Monticano ha perso la vita in seguito al violento impatto, ferita la donna che viaggiava con lui. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'auto. I soccorsi La passeggera ha riportato gravi lesioni ed è ora ricoverata in ospedale. Sul posto i soccorsi e la polizia locale di Dolo per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Per il tratto sono stati allertati i tecnici dell'Anas, il Suem, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Moto contro furgone sulla Romea: il motociclista Maurizio Scomparin muore a 62 anni. Ferita la moglie che viaggiava con lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGICO SCONTRO LUNGO LA ROMEA: MUORE IN MOTO IMPRENDITORE DI 62 ANNI | 06/07/2026

Notizie e thread social correlati

Moto contro furgone sulla Romea: il motociclista Maurizio Scomparin muore a 62 anni.Ferita la donna che viaggiava con luiUn incidente sulla strada statale Romea a Campagna Lupia ha provocato la morte di un motociclista di 62 anni e il ferimento di una donna che...

Moto contro furgone sulla Romea: muore motociclista 63nne di Gorgo al Monticano, ferita la donna che viaggiava con lui. Traffico in tiltUn motociclista di 63 anni ha perso la vita in un incidente sulla Romea, nel comune di Campagna Lupia, lunedì mattina.

Moto contro furgone sulla Romea: il motociclista Maurizio Scomparin muore a 62 anni. Ferita la donna che viaggiava con luiCAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, dove un furgoncino si è scontrato con una moto ... ilgazzettino.it

Tragedia sulla Romea a Campagna Lupia: Maurizio Scomparin muore in moto a 62 anniBastano pochi secondi. Un attimo, e la Romea si porta via un’altra vita. Stamattina è toccato a Maurizio Scomparin, 62 anni, di Gorgo al Monticano. Era in sella alla sua moto quando si è schiantato, e ... alphabetcity.it