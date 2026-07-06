Un motociclista di 63 anni ha perso la vita in un incidente sulla Romea, nel comune di Campagna Lupia, lunedì mattina. La moto si è scontrata con un furgone, ferendo anche la donna che viaggiava con lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi e code.

CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, dove un furgoncino si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il motociclista, 63enne residente a Gorgo al Monticano ha perso la vita in seguito al violento impatto, ferita la donna che viaggiava con lui. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'auto. I soccorsi La passeggera ha riportato gravi lesioni ed è ora ricoverata in ospedale. Sul posto i soccorsi e la polizia locale di Dolo per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Per il tratto sono stati allertati i tecnici dell'Anas, il Suem, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Moto contro furgone sulla Romea: muore motociclista 63nne di Gorgo al Monticano, ferita la donna che viaggiava con lui. Traffico in tilt

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moto contro furgoncino sulla Romea: morto il motociclista, ferita la donna che viaggiava con lui. Traffico in tiltUn incidente sulla Romea a Campagna Lupia ha causato la morte di un motociclista e il ferimento di una donna che viaggiava con lui.

Tir contro una moto sulla Romea: morto il motociclista, ferita la donna che viaggiava con lui. Strada chiusa e lunghe codeUn tir ha investito una moto sulla strada Romea, causando la morte del motociclista e il ferimento della donna che viaggiava con lui.

Temi più discussi: Moto contro furgone, amputata la gamba al motociclista; Tragico incidente sulla Briantea. Scontro con auto e furgone. Motociclista non ha scampo; Scontro sulla strada delle Chianacce. Furgone contro moto: un ferito; Tragico incidente sulla Briantea: morto motociclista di 47 anni nello scontro.

Moto contro furgone sulla Romea, un morto e unaferita grave(ANSA) - CAMPAGNA, 06 LUG - Un motociclista ha perso la vita sulla statale Romea, mentre la donna che viaggiava con lui, è rimasta ferita oggi nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, a se ... msn.com

Moto contro camper sulla 125, lo strazio del padre di Dario Paolo Garau: Non è possibile x.com

Moto si schianta contro un furgone sulla Romea: un morto e una donna ferita gravementeUn motociclista ha perso la vita sulla statale Romea stamattina nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, a seguito dello schianto contro un furgoncino in cui è rimasta coinvolta anche una ... corrieredelveneto.corriere.it