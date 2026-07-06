Moto contro furgone sulla Romea | muore motociclista 63nne di Gorgo al Monticano ferita la donna che viaggiava con lui Traffico in tilt
Un motociclista di 63 anni ha perso la vita in un incidente sulla Romea, nel comune di Campagna Lupia, lunedì mattina. La moto si è scontrata con un furgone, ferendo anche la donna che viaggiava con lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi e code.
CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale lungo la strada statale Romea, nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, dove un furgoncino si è scontrato con una moto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Tragico il bilancio: il motociclista, 63enne residente a Gorgo al Monticano ha perso la vita in seguito al violento impatto, ferita la donna che viaggiava con lui. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'auto. I soccorsi La passeggera ha riportato gravi lesioni ed è ora ricoverata in ospedale. Sul posto i soccorsi e la polizia locale di Dolo per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Per il tratto sono stati allertati i tecnici dell'Anas, il Suem, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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