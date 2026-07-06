mosca minaccia varsavia variabile usa sul dialogo

Mosca ha rivolto minacce alla Polonia, accusandola di sostenere Kiev, dopo l’allerta degli Stati Uniti su un possibile attacco russo a un paese Nato per mettere alla prova le difese occidentali. Il Cremlino ha anche riferito di altre minacce dirette a Varsavia, senza specificare ulteriori dettagli. La tensione tra Russia e alleati occidentali resta alta, mentre gli Stati Uniti hanno segnalato un possibile scenario di escalation militare senza confermare azioni concrete.

Il giorno dopo l'allerta diffuso dagli Stati Uniti, secondo cui la Russia potrebbe attaccare un Paese Nato per testare le difese occidentali, puntuali arrivano le minacce del Cremlino, in particolare contro la Polonia ("colpevole" di supportare Kiev) ma non solo. Mentre un improvviso e rinnovato interventismo di Donald Trump, che ha avuto una lunga conversazione telefonica con Vladimir Putin, riapre un piccolo spiraglio verso un dialogo che possa portare a un negoziato. Nel mirino dell'ennesima serie di minacce del Cremlino, questa volta è finita la Polonia. "Ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina, il ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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