Kushner e Witkoff si trovano a Mosca per discutere della crisi ucraina, con l’obiettivo di avviare un dialogo tra le parti. La visita avviene in un momento di tensione tra Stati Uniti e Russia, e si concentra su questioni legate alla situazione ucraina. Nel frattempo, la Germania ha rifiutato una proposta di mediazione avanzata da un ex cancelliere, mantenendo una posizione di non intervento diretto.

? Punti chiave Come influenzerà la visita di Kushner la linea dura del Cremlino?. Perché la Germania ha rifiutato la proposta di mediazione di Schroeder?. Quali reali condizioni ruse ostacolano il cessate il fuoco sul fronte?. Cosa rivelano i recenti attacchi con i droni sulla tenuta militare?.? In Breve Oleh Synegubov riferisce otto feriti tra cui due bambini a Kharkiv.. Sette feriti registrati nella regione di Kherson per colpi di artiglieria e droni.. Un autista di 23 anni ferito a Dnipropetrovsk da un drone russo.. Berlino rifiuta la proposta russa di coinvolgere Gerhard Schroeder nella mediazione.. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno presto a Mosca per dare continuità al dialogo sulla risoluzione della crisi ucraina, secondo quanto comunicato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA a Mosca: Kushner e Witkoff verso un dialogo sulla crisi ucraina

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Ucraina, Witkoff e Kushner presto a Mosca. Peskov: “La guerra finirà con la vittoria della Russia”Gli inviati Usa Steven Witkoff e Jared Kushner si recheranno presto a Mosca e il dialogo Russia-Usa sulla risoluzione della crisi ucraina proseguirà.

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