Mosca ha dichiarato che la Polonia rischia conseguenze se fornisce droni. Intanto, il presidente russo ha avuto un colloquio con la Casa Bianca. In vista del vertice in Turchia, il leader ucraino ha annunciato la possibilità di nuovi raid russi e si sta preparando a incontrare il presidente statunitense e il collega turco. Il summit si apre domani, con i leader di vari paesi presenti.

In vista del summit in Turchia che si apre domani lo zar sente il tycoon e Zelensky si prepara a incontrarlo. Il leader ucraino denuncia: “Pronti nuovi raid russi”. Peskov: l’Occidente aiuta Kiev, è in corso una vera guerra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Repubblica.it - Mosca minaccia la Polonia: “Se fornisce droni è a rischio”. Putin apre alla Casa Bianca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mosca sotto attacco: raffinerie colpite dai droni ucraini

Notizie e thread social correlati

"Se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca", minaccia di Zelensky a Putin dopo l'attacco alla raffineriaL’Ucraina ha condotto un attacco massiccio contro una raffineria a sud-est di Mosca, che fornisce il 40% del carburante alla capitale russa.

Russia minaccia la Polonia, il Cremlino invita a riflettere sulla propria sicurezza se produce droni per KievIl portavoce del Cremlino ha detto che la Polonia dovrebbe riflettere sulla propria sicurezza se produce droni destinati all’Ucraina e utilizzati...

Temi più discussi: Mosca minaccia la Polonia: Se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca; Russia minaccia la Polonia, il Cremlino invita a riflettere sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev; Le minacce di Mosca alla Polonia e la sparata di Trump su Meloni; La Russia minaccia la Polonia alla vigilia del vertice Nato: Aiuta Kiev, sappiamo dove produce i droni.

Le minacce di Mosca alla Polonia e la sparata di Trump su MeloniBuongiorno. Una minaccia non proprio velata. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il ministero della Difesa russo ha già pubblica ... corriere.it

Ucraina, Mosca minaccia la Polonia. Zelensky avverte: Preparano attacco massiccio. LIVEIl presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica ... tg24.sky.it

La Russia lancia un attacco massiccio contro l'Ucraina mentre la Polonia decolla i jets e la Finlandia limita lo spazio aereo reddit