Il portavoce del Cremlino ha detto che la Polonia dovrebbe riflettere sulla propria sicurezza se produce droni destinati all’Ucraina e utilizzati contro la Russia.

La Russia minaccia la Polonia tramite il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Il politico russo, in un’intervista ha affermato che “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza” se produce droni destinati all’Ucraina che poi “vengono lanciati contro di noi”. La minaccia della Russia alla Polonia Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista al programma russo Vesti, ripreso dalla Tass, ha detto che la Polonia “ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all’Ucraina”. Il ministero della Difesa russo “ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti”, ha aggiunto spiegando che per questo motivo “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Russia minaccia la Polonia, il Cremlino invita a riflettere sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev

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