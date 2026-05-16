Morto sul colpo Incidente spaventoso in Italia bilancio drammatico | tutto in pochi istanti

Un incidente grave si è verificato sulla strada statale 7 “Appia”, provocando un decesso e un ferito. L’incidente è avvenuto in pochi secondi, senza altre persone coinvolte. La vittima è deceduta sul colpo, mentre un’altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Un grave incidente stradale si è verificato lungo la SS7 “Appia”, dove una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Lo schianto è avvenuto al chilometro 108,100, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina, in un tratto di strada che nelle ore successive è stato interessato da forti rallentamenti. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto almeno un veicolo, ma saranno i rilievi delle forze dell’ordine a chiarire con precisione cosa sia accaduto e le eventuali responsabilità. L’impatto è stato particolarmente violento e per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Incidente spaventoso in Italia, bilancio drammatico: tutto in pochi istanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI Sullo stesso argomento “Morto sul colpo”. Scontro spaventoso in Italia, il bilancio è drammatico: ci sono feriti graviNuova tragedia sulle strade della Toscana, dove nel giro di poche ore si registra un altro grave incidente mortale. Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, le fiamme avvolgono tutto in pochi istanti Gravissimo incidente nella notte in via Nino Bixio, morto un ragazzo di 21 anniComo Gravissimo il bilancio: dei tre i giovani coinvolti, tutti ventenni, uno purtroppo non ce l’ha fatta. Gli altri due portati in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita ... laprovinciadicomo.it Como, auto si schianta contro un muretto: morto ragazzo di 21 anni, feriti i due amiciTragico incidente nella notte in via Nino Bixio, il giovane è morto sul colpo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, non risultano altri veicoli coinvolti ... ilgiorno.it Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio x.com