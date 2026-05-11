Un aereo si è schiantato in Italia, precipitando in strada e causando un impatto violento. Le immagini mostrano un velivolo che si avvicina rapidamente al suolo, con una manovra improvvisa prima di toccare terra. Sul luogo si sono subito radunate le forze di soccorso, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni presenti sul posto.

Un attimo che cambia completamente la percezione della realtà. Una sagoma improvvisa nel cielo, una sterzata istintiva e poi l’impatto. Scene che sembrano appartenere a un film, ma che invece si sono consumate davvero lungo l’Aurelia, dove un piccolo aereo da turismo è precipitato sfiorando una tragedia ben più grave. Chi si trovava sulla strada in quei secondi ha parlato di momenti di panico e incredulità. L’aereo è piombato improvvisamente vicino alle auto in transito dopo aver urtato alcuni cavi elettrici, finendo contro una vettura che stava percorrendo la carreggiata. Nonostante la violenza dell’impatto, il bilancio finale è stato incredibilmente meno grave di quanto si potesse temere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Aereo precipita in Italia, lo schianto spaventoso in strada: il dramma in pochi istanti

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Incidente aereo New York, il momento dello schianto con il camion dei pompieri a LaGuardia

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