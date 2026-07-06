Parigi piange la scomparsa dello chef stellato Bertrand Grébaut, morto a 44 anni a causa di un tumore. Figura di rilievo nel panorama gastronomico, è noto per aver rivoluzionato la cucina francese con un approccio vegetale. La sua carriera è stata segnata da riconoscimenti e innovazioni nel settore. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati di gastronomia.

Parigi piange la scomparsa dello chef stellato Bertrand Grébaut morto all’età di 44 anni per un tumore contro il quale combatteva da molti anni. L’annuncio della scomparsa del fondatore di Septime, uno dei più famosi bistrot di Parigi, è stato dato dal socio e amico Théophile Pourriat attraverso la pagina ufficiale del ristorante: “Con immensa tristezza annuncio la morte di Bertrand. Ha lottato con tutta la sua forza e con un enorme coraggio contro la malattia”. Il post su Instagram. Attraverso i social, Pourriat ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Grébaut, ricordando in particolare la moglie, che gli è rimasta accanto fino all'ultimo, e i loro figli: “Penso soprattutto a Tatiana, che lo ha accompagnato fino alla fine, e ai loro figli, Anna e Roman, così come a sua madre, Catherine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto a 44 anni lo chef stellato Bertrand Grébaut, stroncato da un tumore: “Ha rivoluzionato la cucina francese su base vegetale”

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