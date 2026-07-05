È morto a 44 anni il chef e cofondatore del ristorante Septime, uno dei più noti di Parigi. La notizia è stata comunicata da un amico e socio tramite i social media, che ha scritto di essere molto triste per la perdita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La figura di Grébaut è stata riconosciuta per aver rivoluzionato il settore della ristorazione nella capitale francese.

È morto Bertrand Grébaut, chef e cofondatore di uno dei ristoranti più importanti di Parigi, il Septime. Ad annunciare la scomparsa, l’amico e socio Théophile Pourriat, che sul canale social del locale ha scritto: “È con immensa tristezza che vi annuncio la scomparsa di Bertrand”. Accenna anche al motivo del decesso: una malattia. I suoi locali resteranno aperti fino al giorno del funerale, perché “è il nostro modo di resistere”. È morto Bertrand Grébaut Bertrand Grébaut, famoso chef e cofondatore di Septime, è morto all’età di 44 anni. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, una lunga malattia lo ha portato via. L’annuncio attraverso i canali social del locale che, per il settore della ristorazione, ha influenzato la scena gastronomica parigina e internazionale degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Bertrand Grébaut chef e fondatore di Septime che ha rivoluzionato la ristorazione, aveva 44 anni

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Bertrand Grébaut, chef di Septime, muore a 44 anni reddit

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