Lo chef stellato francese è deceduto a 44 anni a Parigi a causa di un tumore. Era noto per aver rivoluzionato la cucina francese e aveva affrontato la malattia con determinazione. Il suo socio ha espresso dolore per la perdita, mentre la critica ha ricordato il suo ruolo di leader di una generazione culinaria. La notizia ha suscitato reazioni di rispetto e riconoscimento nel mondo gastronomico.

Lo chef stellato francese Bertrand Grébaut è morto a Parigi all’età di 44 anni in seguito a un tumore, dopo aver affrontato il percorso della malattia con straordinaria fermezza. Co-fondatore del celebre ristorante Septime, Grébaut è stato l’architetto di un vero e proprio ecosistema culinario che ha ridefinito le regole della ristorazione contemporanea, liberando l’alta cucina dai vecchi formalismi per ancorarla al rispetto della terra e al benessere dei lavoratori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto a 44 anni lo chef stellato Bertrand Grébaut: stroncato da un tumore. Il dolore del socio Théo Pourriat e l’omaggio della critica: “Era il capo di una generazione, ha rivoluzionato la cucina francese””

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Temi più discussi: È morto a 44 anni Bertrand Grébaut, fondatore dello stellato Septime a Parigi: Ha rivoluzionato la cucina francese; Addio allo chef Bertrand Grébaut, col suo Septime ha contribuito a cambiare la ristorazione parigina; Morto a 44 anni lo chef Bertrand Grébaut. Dal ristorante Septime al concetto di bistronomie, la sua piccola-grande rivoluzione in cucina; Bertrand Grébaut, chef e cofondatore di Septime, è morto di cancro all'età di 44 anni.

Morto Bertrand Grébaut, fondatore dello stellato Septime a Parigi: Ha cambiato la cucina francese x.com

Bertrand Grébaut, chef di Septime, muore a 44 anni reddit

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