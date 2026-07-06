A Pietracatella, una madre e una figlia sono state trovate morte per avvelenamento da ricina. Le autorità stanno indagando, ipotizzando che una scoperta di un segreto da parte di una donna possa aver portato al suo omicidio. Non sono stati forniti dettagli su questa teoria e le indagini continuano per chiarire le cause dei decessi e eventuali responsabilità.

Antonella Di Ielsi potrebbe aver scoperto un segreto e, per questo, sarebbe stata uccisa. È una delle ipotesi su cui gli investigatori starebbero svolgendo indagini riguardanti il caso di madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Il cerchio intorno al caso sembra stringersi, la Procura di Campobasso avrebbe ascoltato nuovi testimoni. L'ipotesi del segreto scoperto da Antonella Di Ielsi Slitta il deposito sulle autopsie L'avvocato di uno dei 5 medici indagati L’ipotesi del segreto scoperto da Antonella Di Ielsi Sono state sentite delle persone molto vicine alla famiglia Di Vita a cui sono state poste domande precise sul contesto familiare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi del segreto scoperto da Antonella Di Ielsi

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Morte avvelenate, Gianni di Vita e la figlia lasciano Pietracatella - Vita in diretta 08/05/2026

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Nuovi sviluppi nelle indagini sul duplice omicidio di Pietracatella dove, Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, sono morte a dicembre scorso dopo essere state avvelenate con la ricina. Una stretta amica della famiglia è stata denunciata per favoreggiame x.com

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