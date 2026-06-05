Il padre di Antonella Di Ielsi ha escluso la famiglia come responsabile della morte avvelenata con ricina avvenuta a Pietracatella. Dopo aver analizzato i fatti, ha dichiarato che nessun membro della famiglia è coinvolto. Le autorità continuano le indagini senza aver ancora individuato un sospettato ufficiale. La vittima è deceduta in seguito a un’intossicazione da sostanza velenosa. Nessuna altra informazione sui possibili moventi o sui soggetti eventualmente coinvolti.

Mentre il cerchio degli investigatori si stringe intorno alla famiglia, per la famiglia stessa non c’è motivo di pensare che chi ha introdotto la ricina nella tavola di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita sia legato alle vittime da un vincolo di parentela. Lo dice con convinzione Salvatore Di Ielsi, padre della 50enne: “No, è impossibile. Chi può essere?”. Le indagini sul giallo di Pietracatella continuano con gli inquirenti che orbitano ancora intorno alle persone più vicine alla donna e alla minorenne, e ci sarebbero dei sospettati. Il padre di Antonella Di Ielsi esclude la famiglia Madre e figlia morte avvelenate, parla... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, padre di Antonella Di Ielsi esclude la famiglia: "Non c'entra"

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Avvelenate con la ricina, interrogati padre, figlia, zia

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Temi più discussi: Morte avvelenate, padre e figlia sentiti di nuovo in questura; Avvelenamento ricina: Di Vita interrogati, sotto esame la torta di Natale; Madre e figlia morte avvelenate: sentito il fratello della mamma; Avvelenate con la ricina a Campobasso, nuovi interrogatori: sentita per la terza volta la prof di matematica dell'istituto tecnico agrario di Riccia.

Il giallo di Pietracatella si aggiunge anche Isa, la zia 92enne. La donna, che abitava nella stessa palazzina delle vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina e morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025, è stata ascoltata ieri in questura. Il motivo d x.com

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovo sopralluogo della polizia scientifica in casa Di Vita. Si cercano tracce di ricinaProseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un avvelenamento da ricina ... firenzepost.it

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