Morta Nedra Talley Ross a 80 anni | era l'ultima cantante in vita delle Ronettes di Be my baby
Nedra Talley Ross è morta all'età di 80 anni: la cantante era l'ultimo memebro ancora in vita delle Ronettes, autrici della hit "Be my baby".🔗 Leggi su Fanpage.it
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