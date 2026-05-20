Morta la madre di Pupo l' annuncio del cantante sui social | Irene è volata in cielo con una parte di me

Da virgilio.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morta Irene, madre del cantante Pupo. Enzo Ghinazzi negli ultimi giorni aveva cancellato concerti per starle vicino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

morta la madre di pupo l annuncio del cantante sui social irene 232 volata in cielo con una parte di me
© Virgilio.it - Morta la madre di Pupo, l'annuncio del cantante sui social: "Irene è volata in cielo con una parte di me"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Morta la mamma di Pupo, lannuncio sui social: «È volata in cielo, accompagnata da una parte di me»

Video Morta la mamma di Pupo, lannuncio sui social: «È volata in cielo, accompagnata da una parte di me»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Morta la madre di Pupo, il doloroso addio sui social: "È volata in cielo con una parte di me"

Leggi anche: Pupo, morta la mamma Irene: “Volata in cielo con una parte di me”

morta la madre diPupo colpito da un grave lutto, morta la madre Irene a 93 anni: Volata in cielo una parte di me. I concerti annullati per starle vicinoIl cantante ha annunciato sui social la scomparsa della mamma, che combatteva contro l’Alzheimer da sette anni: un lutto che arriva dopo settimane particolarmente difficili. libero.it

morta la madre diMorta la mamma di Pupo, l’annuncio sui social: È volata in cielo, accompagnata da una parte di meLutto per Pupo. È morta Irene Bozzi Ghinazzi, la madre del cantante toscano, che aveva 93 anni ed era malata da tempo di Alzheimer. Ad annunciare la scomparsa è stato lo ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web