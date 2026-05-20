È morta Irene, madre del cantante Pupo. Enzo Ghinazzi negli ultimi giorni aveva cancellato concerti per starle vicino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta la madre di Pupo, l'annuncio del cantante sui social: "Irene è volata in cielo con una parte di me"

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Morta la mamma di Pupo, lannuncio sui social: «È volata in cielo, accompagnata da una parte di me»

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