LOS ANGELES – Beyoncé celebra il 4 luglio con un regalo speciale dedicato ai suoi fan. È infatti disponibile che inaugura ufficialmente un countdown di 60 giorni verso il suo prossimo compleanno e l’uscita della ristampa di B’DAY, l’iconico secondo album pubblicato vent’anni fa. Scritto da Beyoncé insieme a Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell Williams, “MORNING DEW (DONK)” è il primo singolo inedito pubblicato dalla superstar mondiale negli ultimi due anni e dedicato alla sua storica community di fan, la BeyHive, in vista delle celebrazioni per il 20° anniversario di “B’DAY”. Inoltre, il brano sarà incluso nella speciale 20th Anniversary Edition di “B’DAY”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Morning Dew (Donk)”, il nuovo singolo di Beyoncé

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Beyoncé Drops Surprise Single Morning Dew (Donk) Amid Act III Buzz | E! News

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Il video Morning Dew (Donk) è girato riutilizzato dal video vietato Still In Love (Kissing You) reddit

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