Durante le celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti, Beyoncé ha pubblicato senza annunci precedenti il brano inedito Morning Dew (Donk), il primo dopo due anni di assenza dalla scena discografica. La canzone è stata rilasciata in modo improvviso e ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali progetti futuri o collaborazioni legate alla pubblicazione.

I fuochi d’artificio del 4 luglio, quest’anno, li ha accesi lei. Mentre l’America festeggiava il Giorno dell’Indipendenza, Beyoncé ha pubblicato senza il minimo preavviso Morning Dew (Donk), di fatto il primo brano inedito dopo due anni di silenzio discografico. Un vero e proprio dono per i suoi tanti fan in giro per il mondo – la community si chiama BeyHive – e ha dato naturalmente il via al conto alla rovescia: la meta è il 4 settembre, quando vedrà la luce l’edizione per il ventennale di B’Day. Data tutt’altro che casuale, visto che coincide con il compleanno della regina del pop. Beyoncé, il nuovo singolo è Morning Dew (Donk). La nuova canzone di Beyoncé è, in realtà, una vecchia conoscenza, e vanta una storia quasi da “giallo” che va avanti da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beyoncé sorprende con Morning Dew (Donk), il primo brano inedito dopo due anni

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Beyoncé Surprises Fans With New Song Morning Dew (Donk)

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Temi più discussi: Beyoncé ha pubblicato ‘Morning Dew (Donk), il suo primo inedito in due anni; Beyoncé ha lanciato 'MORNING DEW (DONK)', il suo primo nuovo brano negli ultimi due anni; La nuova canzone di Beyoncé è stata pubblicata a sorpresa.; Morning Dew (Donk) di Beyoncé: testo e traduzione del nuovo singolo.

Beyoncé ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo 'MORNING DEW (DONK)' reddit

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