Beyoncé is back: l’artista ha pubblicato a sorpresa nella giornata di ieri il singolo, Morning Dew (Donk), che anticipa un anniversario importante per la popstar di Houston. In occasione del Giorno Dell’Indipendenza, l’ex Destiny’s Child ha presentato Morning Dew (Donk). Il brano segna il ritorno sulle scene musicali dopo due anni e lancia un conto alla rovescia per il prossimo compleanno della popstar (il 4 settembre). In quella stessa data ricorrono anche i 20 anni dalla pubblicazione di B’Day’ il suo secondo album solista di uscito in tutto il mondo il 4 settembre 2006. Morning Dew (Donk) è stato firmato dalla popstar, insieme a Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon ed è stato prodotto da Beyoncé e Pharrell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di Beyoncè all’R&B con il nuovo singolo Morning Dew (Donk)

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Beyoncé ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo 'MORNING DEW (DONK)' reddit

una unreleased di anni fa ma con il font della trilogia oh ci si siamooooooo x.com

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