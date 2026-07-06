Washington, 6 lug. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver chiesto al presidente della FIFA Gianni Infantino di riesaminare la decisione di assegnare un cartellino rosso al fuoriclasse statunitense Folarin Balogun, ma ha precisato di non aver chiesto che la decisione venisse revocata. "Ho chiesto un riesame perché non pensavo fosse un fallo", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. "Questo arbitro, che è un po' sospetto se si controlla il suo passato. Non voglio dirlo perché non mi piace creare polemiche, ma è davvero sospetto", aggiunge Trump. "Non lo so. È un'idea un po' pazza, ma tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho fatto, è stato chiedere la revisione perché non pensavo fosse un fallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Quotidiano.net - Mondiali, Trump conferma di aver chiamato Infantino per Balogun

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Trump conferma di aver chiamato Infantino per Balogun

Notizie e thread social correlati

‘Quell’arbitro è un po’ sospetto’: Trump conferma di aver chiamato Infantino per il caso BalogunL'ex presidente ha confermato di aver chiamato il presidente della FIFA per chiedere una revisione del cartellino rosso mostrato a un giocatore...

Mondiali, Donald Trump conferma: «Ho parlato con Infantino per l’espulsione di Balogun»Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per chiedere la revoca della squalifica a Balogun.

Temi più discussi: Il retroscena del NY Times: Trump avrebbe chiamato Infantino chiedendogli di togliere la squalifica a Balogun; Mondiali 2026, Trump esalta Kane: Grande giocatore; Germania-Paraguay, furia Nagelsmann contro arbitro e Var: cos’è successo ai Mondiali; Tutti i biglietti del presidente.

Gianni Infantino conferma: come successo già al Mondiale per Club 2025, anche questa volta Donald Trump consegnerà il trofeo dei Mondiali 2026 insieme al numero 1 della FIFA Nell'estate 2025 il presidente degli Stati Uniti era addirittura rimasto accanto x.com

Mondiali 2026: Balogun, Trump conferma telefonata a Infantino per annullare squalificaIl presidente Usa Donald Trump ha confermato la telefonata al presidente della Fifa per fare scendere in campo l'attaccante Folarin Balogun, espulso nella partita contro la Bosnia e ora disponibile pe ... msn.com

Mondiali 2026, Trump: Ho chiesto a Infantino di togliere la squalifica a BalogunDonald Trump ammette di aver contattato Gianni Infantino per chiedere la revoca della squalifica di Balogun ai Mondiali 2026. La UEFA: Compromessa la credibilità del torneo. notizie.it

La partita d'apertura della U.S. Men’s National Soccer Team ai Mondiali FIFA 2026 ha registrato 15.986 milioni di spettatori su Fox, Fox One e Tubi, diventando la trasmissione di Coppa del Mondo in lingua inglese più vista di sempre per la USMNT. : r/televisio reddit