La Casa Bianca avrebbe chiesto alla Fifa di riconsiderare la squalifica di Folarin Balogun, impedendogli di partecipare alla partita contro il Belgio ai Mondiali 2026. Tuttavia, la Fifa ha negato di aver ricevuto tale richiesta. La decisione sulla squalifica resta invariata, senza indicazioni di eventuali revisioni o interventi successivi. Non sono stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali sulla vicenda.

WASHINGTON – La Casa Bianca avrebbe contattato direttamente la Fifa per richiedere una revisione del cartellino rosso a Folarin Balogun e permettere all’attaccante della nazionale americana di poter essere in campo nel match del mondiale contro il Belgio. Lo scrive The Athletic. La Fifa – viene spiegato – ha rifiutato di commentare l’indiscrezione rimandando invece alla decisione del suo comitato disciplinare indipendente. Fonti sostengono che la decisione sia stata presa esclusivamente ai sensi dell’articolo 27 e non sia stata influenzata da alcun intervento esterno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Firenzepost.it - Mondiali 2026: revocata squalifica a Balogun (Usa). Intervento della Casa Bianca. Ma la Fifa nega

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Balogun, sospesa la squalifica ai Mondiali 2026: la decisione della Fifa, contro il Belgio ci sarà

Colpo di scena ai Mondiali: la Fifa sospende la squalifica di Balogun prima di Usa-Belgio. Trump esultaLa FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, consentendogli di scendere in campo contro il Belgio negli ottavi...

Mondiali 2026: revocata squalifica a Balogun (Usa). Intervento della Casa Bianca. Ma la Fifa negaLa Casa Bianca avrebbe contattato direttamente la Fifa per richiedere una revisione del cartellino rosso a Folarin Balogun e permettere all'attaccante della nazionale americana di poter essere in camp ... firenzepost.it

Mondiali, colpo di scena per Balogun: la FIFA cancella la squalifica per l'espulsione contro la Bosnia, potrà giocare l'ottavo di finale col BelgioApplicata per l'attaccante americano una norma che aveva già salvato Cristiano Ronaldo ... calciomercato.com