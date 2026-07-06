Mondiali l’attacco inaudito all’Italia | Pensate a Mussolini…
Dopo le proteste del Belgio sulla revoca della squalifica di Balogun ai Mondiali 2026, dagli Stati Uniti è arrivata una critica all’Italia. In un commento pubblico, è stato fatto un paragone con Mussolini, scatenando polemiche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. La questione riguarda la decisione sulla squalifica dell’attaccante e le reazioni delle federazioni europee e statunitense.
Non si placano le polemiche attorno al caso di Folarin Balogun ai Mondiali 2026. Dopo le proteste ufficiali del Belgio per la revoca della squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, dagli Usa è arrivato un duro affondo nei confronti dell’Italia, con un paragone che ha immediatamente fatto discutere. A innescare la nuova controversia è stato il giornalista americano Zach Lowy, intervenuto sui social per commentare la decisione della Fifa che ha consentito a Balogun di essere regolarmente disponibile per la sfida contro il Belgio negli ottavi di finale. Il paragone con Mussolini. Nel suo messaggio, Lowy ha chiamato in causa il Mondiale del... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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