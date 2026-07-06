Mondiali l’attacco inaudito all’Italia | Pensate a Mussolini…

Notizia in breve

Dopo le proteste del Belgio sulla revoca della squalifica di Balogun ai Mondiali 2026, dagli Stati Uniti è arrivata una critica all’Italia. In un commento pubblico, è stato fatto un paragone con Mussolini, scatenando polemiche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. La questione riguarda la decisione sulla squalifica dell’attaccante e le reazioni delle federazioni europee e statunitense.