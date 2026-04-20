Le tensioni politiche si intensificano dopo le dichiarazioni di un membro del settore giudiziario che ha definito un attacco ai giornali del gruppo Angelucci come “inaudito e vergognoso”. La polemica si concentra sulle accuse rivolte ai quotidiani di proprietà di questo gruppo, tra cui Libero, e sulla presunta minaccia alla libertà di stampa. La discussione coinvolge anche esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno espresso solidarietà alle testate coinvolte.

Grillini scatenati e non solo. Nel mirino la libertà di stampa e i quotidiani del gruppo Angelucci: Libero. Giornale e Il Tempo. Un fuoco incrociato dovuto a quanto emerso su Roberto Scarpinato, ex pm e oggi senatore pentastellato, e su Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, molto vicino a Scarpinato. Intercettazioni-choc, nelle quali Natoli insultava Paolo Borsellino: "O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande cog*** come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n’era mai accorto oppure Palermo è questa!!! Picchì proprio, ci pinzava stamatina (perché proprio ci pensavo stamattina.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Scarpinato, "attacco inaudito e vergognoso al gruppo Angelucci": la politica reagisce al fango grillino

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